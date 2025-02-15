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Haberler Yaşam "Sana etek giydiririm" kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:31

"Sana etek giydiririm" kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...

Karaman'da sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'yi öldürüp, Salih A.'yı yaralayan 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın ifadesi ortaya çıktı. Dalkıran, ifadesinde, "Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.

DHA
Sana etek giydiririm kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...

Olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran, sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu.

Sana etek giydiririm kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...

Buluşmanın ardından kavga çıktı. Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de elindeki pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'a ateş etti.

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Sana etek giydiririm kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, kurtarılamadı.

Sana etek giydiririm kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...

Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. (17) ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı.

Sana etek giydiririm kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...

Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.

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