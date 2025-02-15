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"Sana etek giydiririm" kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
10:31
"Sana etek giydiririm" kavgası cinayetle bitti! Meğer daha önce sosyal medyadan...
Karaman'da sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'yi öldürüp, Salih A.'yı yaralayan 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın ifadesi ortaya çıktı. Dalkıran, ifadesinde, "Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.