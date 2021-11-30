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Haberler Yaşam Sana Söz canlı izle: Star TV canlı yayın ekranı ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 30.11.2021 19:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 19:49

Sana Söz canlı izle: Star TV canlı yayın ekranı ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle

Star TV'de yayın hayatına yeni başlayan Sana Söz dizisi bu akşam 5. Bölümüyle ekrana geliyor. Polis memuru Ömer ve ekranlarda dikkat çeken Elif'in başından geçen olayları işleyen diziyi internetten canlı takip etmek isteyenler, Sana Söz canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Star TV canlı yayın ekranı ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle ekranı ve linki!

Sana Söz canlı izle: Star TV canlı yayın ekranı ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci gibi isimlerin yer aldığı Sana Söz bu akşam 5. Bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Sana Söz canlı izle ekranı ile araştırılıyor. Yeni bölümünde dikkat çeken gelişmelere tanıklık edecek olan dizi, Star TV canlı yayın ekranı üzerinden kesintisiz olarak izlenebiliyor. ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle!

Sana Söz canlı izle: Star TV canlı yayın ekranı ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle

SANA SÖZ CANLI İZLE!

Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/sana-soz

SANA SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe'ye yönelik saldırı ile birlikte kartlar yeniden dağıtılır. Rıza ve Bora arasında adı konulmamış bir savaş başlar. Erdem bu savaşın dışında kalmak istese de Ayşe'yi kurtarması ile birlikte gelişen olaylar onu bir taraf seçmeye zorlar. Erdem-Elif arasındaki gerilim varlığını korurken, Erdem en büyük desteği Aslı'dan görecektir.

Saniye Azmi babanın uğradığı fiziksel şiddete dair izleri fark eder. Artık tehlike çanları Aysel için çalmaktadır. Elif ve Ömer Levent Gürsoy cinayeti nedeniyle yeniden işbirliği yapar. Elif Azmi babayla ilgili bildiklerini, Ömer ise Bora ve Duru arasındaki tanışıklığı birbirlerine söylemenin yollarını arar.

Duru ve Umut'un doğum günü Karaca Ailesi'ni yeniden bir araya getirir ancak beklenmeyen bir misafir ile Elif ve Erdem arasında tekrar ipler kopma noktasına gelir. Duru'ya gelen sürpriz hediye onu geri dönülmez bir yola sürükleyecektir. Bora ve Rıza arasında beklenen hesaplaşma yaşanır.

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Sana Söz canlı izle: Star TV canlı yayın ekranı ile Sana Söz yeni bölüm full ve kesintisiz izle

SANA SÖZ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe Erten'in sağlık durumunda meydana gelen değişim Rıza'yı yeni planlar yapmaya iterken; Elif ve Ömer şahidi bulmak için birlikte hareket edecektir. Erdem Ayşe davasının şahidiyle yaptığı konuşma sonrasında Rıza ile yüzleşir.

Azmi Baba'nın kaybolmasıyla Ömer ve Aysel arasında ortaya çıkan kriz giderek derinleşir. Aysel Azmi babayı huzurevine yollamak için Ömer'i bir kez daha ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer Aysel'in hiç beklemediği bir çözüm yolu bulacaktır.

Duru, Bora'nın gerçek kimliğini öğrenmiş ve aralarındaki ilişki büyük bir çıkmaza girmiştir. Bora, Duru'yu kendisine inandırmanın yollarını arayacak; Duru ise büyük bir hayal kırıklığı içerisinde gerçeğin peşine düşecektir. Bu süreçte Umut ikiz kardeşinin mutsuzluğunun nedenini bulmak ve ona destek olmak için çabalar.

Elif'in programında yaşanan tehlike, Ömer ve Elif arasındaki bağı güçlendirirken; Erdem hem iş hem de aile hayatında bir yol ayrımının eşiğindedir.

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