Sanatçı Güllü neden öldü, kaç yaşındaydı? Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölüm sebebini oğlu duyurdu!

SANATÇI GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" dedi.

Yavuz, "Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" diye ekledi.