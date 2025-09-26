Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sanatçı Güllü neden öldü, kaç yaşındaydı? Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölüm sebebini oğlu duyurdu!
Giriş Tarihi: 26.09.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:26

Sanatçı Güllü neden öldü, kaç yaşındaydı? Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölüm sebebini oğlu duyurdu!

Ünlü şarkıcı Güllü Yalova'daki evinde hayatını kaybetti. Usta şarkıcının oğlu vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşırken Sanatçı Güllü neden öldü, kaç yaşındaydı soruları hız kazandı. Usta şarkıcı Güllü'nün ölüm sebebini oğlu açıkladı.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin vefat haberini paylaşarak sevenlerini yasa boğdu. Peki, sanatçı Güllü neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte ünlü şarkıcı Güllü'nün ölüm sebebi ile ilgili açıklama.

SANATÇI GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" dedi.

Yavuz, "Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun" diye ekledi.

Türk arabesk müziğinin güçlü yorumcularından Güllü (Gül Tut), 52 yaşında yaşamını yitirdi. Yalova Çınarcık'taki evinde saat 03.00 sıralarında balkonda otururken fenalaşarak dengesini kaybettiği ve 6. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜLLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı.

Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

«Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.