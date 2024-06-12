Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir. Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu'ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu'yu yolundan döndüren kim olacaktır?