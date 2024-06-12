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Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle
Giriş Tarihi: 12.06.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
18:07
Show TV'nin Sandık Kokusu 12 Haziran 2024 Çarşamba günü ekranlara geliyor. Sevilen dizide bu hafta sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. İşte, tüm merak edilenler için Sandık Kokusu 26. Bölüm izle ekranı sezon finaliyle yayında!