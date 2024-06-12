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Giriş Tarihi: 12.06.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 18:07

Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

Show TV'nin Sandık Kokusu 12 Haziran 2024 Çarşamba günü ekranlara geliyor. Sevilen dizide bu hafta sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. İşte, tüm merak edilenler için Sandık Kokusu 26. Bölüm izle ekranı sezon finaliyle yayında!

Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

Sandık Kokusu son bölüm ile ekranlara geliyor.Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memilli ve Seda Türkmen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta heyecan dorukta. Peki, Sandık kokusu 26. Bölümde neler olacak? İşte, Sandık kokusu sezon finali izle ekranı!

Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yeni gelişmelerin olacağı Sandık Kokusu'nda sezon finali şimdiden merak konusu olurken, tüm gözler dizinin 12 Haziran akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne kilitlendi.

Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

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Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

Sandık Kokusu 26. Bölümü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

https://www.showtv.com.tr/

Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİ ÖZETİ

Sandık Kokusu'nun 26. Bölümünde (sezon finali); Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır.

Sandık Kokusu 26. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu sezon finali izle

Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır. Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir. Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu'ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gider. Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu'yu yolundan döndüren kim olacaktır?

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