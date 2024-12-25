Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Feryal'ın şikâyeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'ı vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.

Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur.Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder.