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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 25.12.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:57

Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu 40. bölüm izle ekranıyla takip ediliyor. Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günü yayımlanan yapımın yeni bölümünde Karsu ve Bora'nın ilişkisi başlıyor. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Sandık Kokusu 40. bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Dizinin takipçileri yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri sorgulamaya başladı. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı...

Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM İZLE

Show TV'de takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Feryal'ın şikâyeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'ı vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.

Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur.Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder.

Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Hakan'dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça'yı sıkıştırmaya başlar. Ethem'le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan'ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.

Sandık Kokusu 40. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD

Kıvanç, Irmak'ın eskiden üvey babasıyla evli olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırır.

Feryal'ın cinayet davasında herkes sorguya alınır. Filiz gerçekten Feryal'ı öldürmüş müdür?

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