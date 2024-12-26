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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:16

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı Show TV ekranlarında sorgulanıyor. Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen dizinin son bölümü ardından izleyenler fragman araştırmalarına başladı. Karsu ve Bora aşkının ilk dakikaları takip edildi ancak şok bir sahne ile bölüm sona erdi. İşte, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı dizinin son bölümü ardından gündeme geldi. Yeni bölüm fragmanıyla gelecek haftaya dair fikir edinmek isteyen dizi takipçileri gözlerini Show TV'ye çevirdi.

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!

SANDIK KOKUSU 40. BÖLÜM İZLE

Show TV'de takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Feryal'ın şikâyeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'ı vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.

Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur.Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder.

Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!

Hakan'dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça'yı sıkıştırmaya başlar. Ethem'le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan'ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.

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