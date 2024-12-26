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Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
01:16
Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Sandık Kokusu fragmanı gündemde!
Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı Show TV ekranlarında sorgulanıyor. Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen dizinin son bölümü ardından izleyenler fragman araştırmalarına başladı. Karsu ve Bora aşkının ilk dakikaları takip edildi ancak şok bir sahne ile bölüm sona erdi. İşte, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...