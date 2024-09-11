Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile dönüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Senaryoya dahil olan yeni isimlerle birlikte hikayenin gidişatı ve yeni karakterlerin dizinin seyrini nasıl etkiyeceği ise merak konusu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu ilk bölüm bu akşam ekrana gelecek mi?