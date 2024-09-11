Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

Giriş Tarihi: 11.09.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
21:27
Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte sezon finali yapan diziler bir bir ekranlardaki yerini alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon tarihi merak edildi. Show TV ekranlarında çarşamba günleri seyirci ile buluşan ve başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı yapımın yeni sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bu hafta yayınlanır mı? İşte detaylar...