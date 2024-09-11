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Giriş Tarihi: 11.09.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:27

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte sezon finali yapan diziler bir bir ekranlardaki yerini alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon tarihi merak edildi. Show TV ekranlarında çarşamba günleri seyirci ile buluşan ve başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı yapımın yeni sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman yayınlanacak, bu hafta yayınlanır mı? İşte detaylar...

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile dönüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Senaryoya dahil olan yeni isimlerle birlikte hikayenin gidişatı ve yeni karakterlerin dizinin seyrini nasıl etkiyeceği ise merak konusu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu ilk bölüm bu akşam ekrana gelecek mi?

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu Sandık Kokusu dizisi 26. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi usta isimlerin yer aldığı yapım 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

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Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

SANDIK KOKUSU DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla karosuna kattığı sürpriz isimlerle hikayesine kaldığı yerden devam edecek.

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda diziye birbirinden başarılı oyuncular Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı.

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır.

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor, bu akşam yeni bölüm var mı yok mu? Show TV ile Sandık Kokusu yeni sezon tarihi

Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir.

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