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Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:57

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte sezon finali yapan diziler bir bir ekranlardaki yerini alıyor. Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı yapımın yeni sezonunda kadroya Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sandık Kokusu dizisi yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte detaylar...

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sandık Kokusu dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Senaryoya dahil olan yeni isimlerle birlikte hikayenin gidişatı ve yeni karakterlerin dizinin seyrini nasıl etkileyecekleri ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu dizisi yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayıldı? İşte detaylar...

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu Sandık Kokusu dizisi 26. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi usta isimlerin yer aldığı yapım 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

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Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

SANDIK KOKUSU DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla karosuna kattığı sürpriz isimlerle hikayesine kaldığı yerden devam edecek.

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu'nun yeni sezonunda diziye birbirinden başarılı oyuncular Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı.

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır.

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir.

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