Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
13:57
Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?
Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte sezon finali yapan diziler bir bir ekranlardaki yerini alıyor. Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi Sandık Kokusu yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı yapımın yeni sezonunda kadroya Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner de katıldı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sandık Kokusu dizisi yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayrıldı? İşte detaylar...