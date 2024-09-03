Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları kimler, oyuncu kadrosuna hangi isimler katıldı, kimler veda etti?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sandık Kokusu dizisi, ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Senaryoya dahil olan yeni isimlerle birlikte hikayenin gidişatı ve yeni karakterlerin dizinin seyrini nasıl etkileyecekleri ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu dizisi yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı, kimler ayıldı? İşte detaylar...