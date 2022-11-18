Haberler Yaşam Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:53

Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Sanica Isı Sanayi A.Ş'nin paylarının halka arz sürecinde bugün son gün. Bu kapsamda "Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, oransal mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; şirketin 40 milyon TL nominal değerli paylarının arzı için pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplayacağı kaydedildi. Peki, Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? İşte tüm bu detaylar.