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Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:53

Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Sanica Isı Sanayi A.Ş'nin paylarının halka arz sürecinde bugün son gün. Bu kapsamda "Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, oransal mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; şirketin 40 milyon TL nominal değerli paylarının arzı için pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplayacağı kaydedildi. Peki, Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? İşte tüm bu detaylar.

Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

Sanica Isı halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama süreci, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, oransal mı?" gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte Sanica halka arz sürecine dair detaylar…

Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

SANİCA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Türkiye'nin en çok plastik boru ve bağlantı parçaları ihracatı yapan firmalarından olan Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay almıştı.

Toplam 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sanica Isı'nın halka arzı Gedik Yatırım'ın liderliğinde ve İntegral Yatırım'ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

SANİCA ISI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak.

Buna göre Sanica halka arz için talep toplama işlemleri, 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı ve 18 Kasım 2022 tarihinde son bulacak.

Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

SANİCA NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz işlemlerinin 18 Kasım'da tamamlanmasının ardından Sanica Isı paylarının 21 Kasım'da Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması ve sonuçların ise 24 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Sanica Isı Sanayi halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek, oransal mı? Sanica halka arz oluyor!

SANİCA ISI HALKA ARZ ORANSAL MI EŞİT Mİ?

Talepler sabit fiyat ile toplanırken oransal dağıtım olacak.

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