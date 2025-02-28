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Haberler Yaşam Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 13:25

Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Şanlıurfa'da Ramazan ayının heyecanı hissedilmeye başladı. Oruç tutacak vatandaşlar, sahurda ne zaman niyet edeceklerini ve akşam ezanıyla iftar yapacakları saati öğrenmek için imsakiye takvimine yöneliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı imsakiye verilerine göre Şanlıurfa'da sahur ve iftar saatleri netleşti. Peki, Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? İşte, Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri…

Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayına sayılı günler kala, Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerine dair araştırmalar yapıyor. Oruç ibadetini yerine getirenler için sahur ve iftar saatleri büyük önem taşırken, 2025 yılı imsakiye takviminde bu vakitler netleşti. Gün boyu oruç tutan vatandaşlar, iftar sofralarını kuracakları saati öğrenmek için Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimine göz atıyor. İşte, Şanlıurfa imsakiye takvimine göre iftar ve sahur saatleri…

Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ŞANLIURFA İMSAKİYE 2025: ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı.Şanlıurfa başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ŞANLIURFA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?


Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:25

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:26

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:28

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:27

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:28

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Şanlıurfa İftar Vakti: 18:29

Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ŞANLIURFA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Şanlıurfa için ilk teravih vakti 19:39 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:39

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:40

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:41

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:42

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı:19:43

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:44

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Ramazan ayının en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğu için Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla idrak edilir. 2025 yılında Kadir Gecesi, 5 Nisan Cumartesi gününe denk gelmektedir. Duaların kabul edildiğine inanılan bu mübarek gecede, bol bol ibadet etmek, tövbe etmek ve Kur'an okumak önerilir.

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