Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Ramazan ayının en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olduğu için Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla idrak edilir. 2025 yılında Kadir Gecesi, 5 Nisan Cumartesi gününe denk gelmektedir. Duaların kabul edildiğine inanılan bu mübarek gecede, bol bol ibadet etmek, tövbe etmek ve Kur'an okumak önerilir.