Şanlıurfa iftar vakti 2025: Şanlıurfa İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ŞANLIURFA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:25
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:30
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:26
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:28
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:27
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:27
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:28
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:26
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Şanlıurfa İftar Vakti: 18:29
Şanlıurfa Sahur (İmsak) Vakti: 05:24