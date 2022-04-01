Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Şanlıurfa İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından internetten yayınlandı. İl il iftar ve sahur vakitlerini duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı; Şanlıurfa iftar saati ve sahur vakti hakkında merak edilen "Şanlıurfa'da iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman?" gibi bilinmezleri ortadan kaldırdı. Şanlıurfa İmsakiye takvimi ile Şanlıurfa iftar vakti ve imsak vakitleri yayınlandı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini ifa etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için 2022 Ramazan ayı Şanlıurfa sahur vakti, iftar saatleri ve ezan vakitleri!

ŞANLIURFA İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

Şanlıurfa İmsakiye 2022 yılı Ramazan ayı için yeniden şekillendi. Güneş ve dünyanın hareketine bağlı olarak ezan vakitleri değişiklik gösterdiği için imsak, iftar ve sahur saati de farklılık gösteriyor. İşte Şanlıurfa ezan saatleri!