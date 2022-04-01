Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Şanlıurfa iftar saati, imsak ve sahur vakitleri, 2022 Şanlıurfa İmsakiye takvimi ile duyuruldu. Bu akşam Şanlıurfa iftar vakti ne zaman sorgulamasıyla orucun başlayacağı ve açılacağı saatler günlük olarak sorgulanıyor. Şanlıurfa'da iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman gibi sorular, ezan saatlerinin her gün değişmesi nedeniyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Şanlıurfa İmsakiye ile 30 günlük Şanlıurfa sahur vakti, imsak vakti, teravih ve iftar saati listesi açıklandı. İşte detaylar ve ezan saatleri…