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Haberler Yaşam Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:04

Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Şanlıurfa iftar saati, imsak ve sahur vakitleri, 2022 Şanlıurfa İmsakiye takvimi ile duyuruldu. Bu akşam Şanlıurfa iftar vakti ne zaman sorgulamasıyla orucun başlayacağı ve açılacağı saatler günlük olarak sorgulanıyor. Şanlıurfa'da iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman gibi sorular, ezan saatlerinin her gün değişmesi nedeniyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Şanlıurfa İmsakiye ile 30 günlük Şanlıurfa sahur vakti, imsak vakti, teravih ve iftar saati listesi açıklandı. İşte detaylar ve ezan saatleri…

Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Şanlıurfa İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından internetten yayınlandı. İl il iftar ve sahur vakitlerini duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı; Şanlıurfa iftar saati ve sahur vakti hakkında merak edilen "Şanlıurfa'da iftar saat kaçta, sahur vakti ne zaman?" gibi bilinmezleri ortadan kaldırdı. Şanlıurfa İmsakiye takvimi ile Şanlıurfa iftar vakti ve imsak vakitleri yayınlandı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini ifa etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için 2022 Ramazan ayı Şanlıurfa sahur vakti, iftar saatleri ve ezan vakitleri!

ŞANLIURFA İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

Şanlıurfa İmsakiye 2022 yılı Ramazan ayı için yeniden şekillendi. Güneş ve dünyanın hareketine bağlı olarak ezan vakitleri değişiklik gösterdiği için imsak, iftar ve sahur saati de farklılık gösteriyor. İşte Şanlıurfa ezan saatleri!

Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Şanlıurfa İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:41

İlk İftar Vakti: 18:55

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 18:55

İftar Vakti: 19:26

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:37

İftar Vakti: 18:56

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:36

İftar Vakti: 18:57

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:34

İftar Vakti: 18:58

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Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Şanlıurfa Teravih Namazı Saatleri

Şanlıurfa'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:10'da kılınacak.

Şanlıurfa teravih namazı 2 Nisan Cumartesi: 20:11

Şanlıurfa teravih namazı 3 Nisan Pazar: 20:12

Şanlıurfa teravih namazı 4 Nisan Pazartesi: 20:13

Şanlıurfa teravih namazı 5 Nisan Salı: 20:14

Şanlıurfa iftar vakti açıklandı! 2022 Şanlıurfa İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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