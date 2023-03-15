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Haberler Yaşam ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu'dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:37

ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu'dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

Şanlıurfa sel son dakika haberi: Deprem afet bölgesinde bulunan Şanlıurfa sel felaketi ile yeniden zorlu bir sürece girdi. Can kaybının yaşandığı felakette Balıklıgöl'de su yükselirken Abide Kavşağı alt geçidi su bastı. Şanlıurfa sel ölü sayısı da gelen haberlerin ardından gündemdeki yerini aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arama kurtarma çalışmaları ardından yükselmeye başladı. Peki, Adıyaman ve Şanlıurfa sel ölü sayısı kaç oldu? İşte, 15 Mart 2023 Şanlıurfa son dakika sel can kaybı ve bölgede son durum…

ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu’dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

Şanlıurfa sel ölü sayısı son dakika araştırılmaya başladı. Haliliye ilçesinde Abide kavşağı alt geçidi su basması ardından cep telefonu kameraları ile kaydedilen görüntülerde sel sularına kapılan kişiler görüldü. Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı artarken eğitim ve öğretime yeniden ara verildi. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İşte, 15 Mart Şanlıurfa sel son dakika ölü sayısı ve son durum gelişmeleri…

ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu’dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

SON DAKİKA | ŞANLIURFA SEL VEFAT SAYISI ARTIYOR!

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış deprem bölgesini zorluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman için verilen turuncu kod ardından yaşanan sel can kaybına neden oldu.

Vefat haberleri Adıyaman ve Şanlıurfa'dan geldi.

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ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu’dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaya göre 15 Mart saat 15.00 itibarıyla Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı 10'a yükseldi.

Adıyaman'da sele kapılan konteynerde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılması ardından ölü sayısı 10 olarak kaydedildi.

ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu’dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

AFAD: KAYIP İHBARI VAR!

AFAD tarafından yapılan açıklamada arama kurtarma personelinin görevlendirildiği paylaşılırken iki kentte de kayıpların olduğu bilgisi verildi.

"Adıyaman ili Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düşmüştür. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu’dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

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