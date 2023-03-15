Haberler Yaşam ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu'dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:37

ŞANLIURFA SEL ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA 15 Mart: AFAD ve Bakan Soylu'dan açıklama: Adıyaman ve Şanlıurfa sel can kaybı kaç oldu?

Şanlıurfa sel son dakika haberi: Deprem afet bölgesinde bulunan Şanlıurfa sel felaketi ile yeniden zorlu bir sürece girdi. Can kaybının yaşandığı felakette Balıklıgöl'de su yükselirken Abide Kavşağı alt geçidi su bastı. Şanlıurfa sel ölü sayısı da gelen haberlerin ardından gündemdeki yerini aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı arama kurtarma çalışmaları ardından yükselmeye başladı. Peki, Adıyaman ve Şanlıurfa sel ölü sayısı kaç oldu? İşte, 15 Mart 2023 Şanlıurfa son dakika sel can kaybı ve bölgede son durum…