Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

Aylardır tek damla yağmur düşmeyen kentte akşam saatlerinde 10 dakika süren bir yağış görüldü. Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı. Uzun süredir kuraklık yaşanan Şanlıurfa'da bu akşam yüzler güldü. Aylar sonra ilk defa yağan yağmur en çok da çocukları sevindirdi. Merkez Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı. Şiddetli rüzgar ise bahçedeki ağaçların meyvelerinin dökülmesine neden oldu.