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'ya aylar sonra ilk kez yağdı

Aylardır tek damla düşmeyen kentte akşam saatlerinde 10 dakika süren bir yağış görüldü. Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 22:09
Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

Uzun süredir kuraklık yaşanan 'da bu akşam yüzler güldü. Aylar sonra ilk defa yağan en çok da çocukları sevindirdi.

Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

Merkez Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yaklaşık 10 dakika sürdü.

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Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı.

Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

Şiddetli rüzgar ise bahçedeki ağaçların meyvelerinin dökülmesine neden oldu.

Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı
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