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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.01.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:33

Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonuçları ile gündemde. 5+1 yöntemiyle büyük ikramiyeye ulaşan bilet sahipleri ekran başında yerlerini alıyor. Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilen kazandıran numaralar yakın takibe alındı. İşte, Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 sorgulama MPİ ekranı...

Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları sorgulama işlemleri başlıyor. Pazar çekilişi ile takip edilen şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu. Şanslı rakamlarını seçenler MP TV başında yerini aldı. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Ocak 2025...

Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 OCAK 2024

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu 19 Ocak 2025 tarihli pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, kazandıran numaralar:

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Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

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Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 8 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 19 Ocak 2025 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

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