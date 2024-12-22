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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:30

Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen şans oyunlarında heyecan dorukta. 600 milyon TL'lik yılbaşı çekilişi öncesinde her gün yeni bir oyunla ikramiye dağıtılmaya devam ediyor. Şans Topu sonuçları 22 Aralık 2024 Pazar çekilişi de bu noktada gündemde. Yılın son çekilişleri MP TV canlı yayını ile takip ediliyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki başında yerler alındı. Bilet sahipleri kazandıran numaraları belirlemek üzere çekilişleri izliyor. Şanslı numaralar bir bir ekrana yansıyor. İşte, 22 Aralık 2024 Şans Topu sonuçları hakkında merak edilenler...

Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 ARALIK 2024

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu 22 Aralık 2024 tarihli pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı

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Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 8 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

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