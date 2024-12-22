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Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
17:30
Şans Topu sonuçları 22 Aralık Pazar çekilişi canlı izle: Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı
Milli Piyango Online üzerinden takip edilen şans oyunlarında heyecan dorukta. 600 milyon TL'lik yılbaşı çekilişi öncesinde her gün yeni bir oyunla ikramiye dağıtılmaya devam ediyor. Şans Topu sonuçları 22 Aralık 2024 Pazar çekilişi de bu noktada gündemde. Yılın son çekilişleri MP TV canlı yayını ile takip ediliyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı...