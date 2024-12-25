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Şans Topu sonuçları 25 Aralık Çarşamba kazandıran numaralar... MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 17:32
Şans Topu sonuçları 25 Aralık Çarşamba kazandıran numaralar... MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango Online üzerinden oynanan Şans Topu sonuçları ile takip ediliyor. Bilet sahipleri kazandıran numaraları canlı çekilişle öğrenirken sistem üzerinden de bilet numaralarını kontrol edebiliyor. Yılbaşından önce son şans oyunları gündemde. İşte, MPİ ile 25 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...