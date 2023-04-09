Şans Topu sonuçları 9 Nisan 2023 çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ bilet ekranı

Son Dakika Şans Topu sonuçları 9 Nisan 2023 çekilişi noter huzurunda belli oluyor. Haftanın iki günü kazandıran numaraların belli olduğu oyunda Pazar çekilişi gündemdeki yerini aldı. Büyük ikramiye 227 bin TL sınırında. Biletlerine 6 numara işleyenler sonuçları MP TV canlı yayın ile kontrol etmeye başladı. Şans Topu sorgulama işlemleri arama geçmişlerinde yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranı ile çekiliş sonuçları belli oluyor. İşte, Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları 9 Nisan 2023 çekilişi...