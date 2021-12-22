Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanan rakamlar sahiplerini buluyor. Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmadı ancak 5 kazanan 7 kişi 5.137,55 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 3,6,7,18,23,8 olup, joker 8 rakamı oldu. Bu haftaki çekilişe büyük ilgi sürüyor. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı