Şans oyunu severler Şans Topu sonuçları sorgulamalarına an itibariyle başladı. Haftanın belli günlerinde gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Bugün için kuponlarını dolduran vatandaşlar 22 Aralık 2021 Şans Topu sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyordu. En son gerçekleşen çekiliş sonucunda 3 - 6 - 7 - 18 - 23 + 8 kazandıran numaralar olmuştu. Şimdi ise gözler bu haftaki çekiliş sonuçlarına çevrildi. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 22 Aralık 2021