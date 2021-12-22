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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 20:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 20:42

Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler Şans Topu sonuçları sorgulamalarına an itibariyle başladı. Haftanın belli günlerinde gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Bugün için kuponlarını dolduran vatandaşlar 22 Aralık 2021 Şans Topu sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyordu. En son gerçekleşen çekiliş sonucunda 3 - 6 - 7 - 18 - 23 + 8 kazandıran numaralar olmuştu. Şimdi ise gözler bu haftaki çekiliş sonuçlarına çevrildi. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 22 Aralık 2021

Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanan rakamlar sahiplerini buluyor. Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmadı ancak 5 kazanan 7 kişi 5.137,55 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 3,6,7,18,23,8 olup, joker 8 rakamı oldu. Bu haftaki çekilişe büyük ilgi sürüyor. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Şans Topu çekilişi saat 20.00'da yapıldı. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Kazandıran numaralar ise; 4-7-14-15-22+7 oldu.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

EN SON GERÇEKLEŞEN ŞANS TOPU SONUÇLARI NASILDI?

Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan olmadı ancak 5 kazanan 7 kişi 5.137,55 TL kazandı. Şanslı rakamlar ise 3,6,7,18,23,8 olup, joker 8 rakamı oldu.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

Şans Topu sonuçları açıklandı! 22 Aralık 2021 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Talihli adayları kolon başı 2 TL'lik ücreti ödeyerek oyunu oynayabilirler.

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