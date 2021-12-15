Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile Şans topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (15 Aralık)

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans Topu çekilişi, her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Bugün gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde, Şans Topu sonuçları açıklandı mı soruları şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Şans Topu çekilişi saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. onuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak. İşte Milli Piyango Online ile 15 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı