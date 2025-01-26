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Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
21:30
Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Şans Topu 26 Ocak 2025 Pazar sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen çekilişin ilki geride kalırken, gözler haftanın ikinci çekilişine çevrildi. Milli Piyango youtube hesabı üzerinden canlı açıklanan sonuçlar, noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, 26 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgula ekranı!