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Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:30

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu 26 Ocak 2025 Pazar sonuçları sorgulanıyor. Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen çekilişin ilki geride kalırken, gözler haftanın ikinci çekilişine çevrildi. Milli Piyango youtube hesabı üzerinden canlı açıklanan sonuçlar, noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, 26 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgula ekranı!

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online ile 26 Ocak 2025 Şans Topu sonuçları yakından takip ediliyor. Milli Piyango Online resmi sitesinde yer alan devreden büyük ikramiye 1.136.162 TL olarak duyuruldu. Peki, Milli Piyango Online ile 26 Ocak 2025 Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, tıkla-sorgula!

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI 26 OCAK 2025

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu 26 Ocak 2025 tarihli Pazar çekilişi ile gündemde. Şanslı numaralar saat 20.00'de başlayan çekilişle belli oluyor.

İşte, kazandıran numaralar:

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Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

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Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI tıkla-öğren! 26 Ocak 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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