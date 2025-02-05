Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: "Asıl büyük olay" diyerek uyardı

Tsunami ve deprem bölgeseldir ama kuraklık tüm dünyayı aynı anda vurur. Kuraklık ise ekonomik kriz, açlık ve savaşlar demektir dedi.Dünyada 120 civarında aktif volkan olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, Bazı volkanlar çok büyüktür. Büyük volkanlar patladığı zaman büyük bir kuraklığa neden olur. 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı patladı. Son 130 yılın en büyük patlamasıydı. Hava sıcaklığı bir anda 0,5 derece düştü ve barajlarımız boşaldı. Türkiye olarak ilk kez Bulgaristan'dan elektrik satın aldık. ABD ve Avrupa, su tasarrufu yönünde önlemler aldı" diye konuştu.