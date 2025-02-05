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Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: "Asıl büyük olay" diyerek uyardı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:13
Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: "Asıl büyük olay" diyerek uyardı
Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini adası çevresinde art arda meydana gelen depremler büyük paniğe yol açtı. Bölgede son bir haftada 600'den fazla sarsıntı yaşandı. Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle önemlide değerlendirmelerde bulundu. Santorini Adası'ndaki volkanın patlaması tsunami ve depreme yol açar açıklamaları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Asıl büyük olay" diyerek o tehlikeye dikkat çekti.