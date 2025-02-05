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Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:13

Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: "Asıl büyük olay" diyerek uyardı

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini adası çevresinde art arda meydana gelen depremler büyük paniğe yol açtı. Bölgede son bir haftada 600'den fazla sarsıntı yaşandı. Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilikle önemlide değerlendirmelerde bulundu. Santorini Adası'ndaki volkanın patlaması tsunami ve depreme yol açar açıklamaları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Asıl büyük olay" diyerek o tehlikeye dikkat çekti.

DHA
Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: Asıl büyük olay diyerek uyardı

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda bölgedeki deprem sayısı 600'ü geçti. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen ve uzmanlar tarafından volkanik nedenlerden kaynaklandığı belirtilen depremler Türkiye'de de hissedilip tedirginliğe neden oldu.

Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: Asıl büyük olay diyerek uyardı

"ASIL BÜYÜK OLAY" DİYEREK O TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Santorini Adası'ndaki volkanın patlaması tsunami ve depreme yol açar açıklamaları olduğunu hatırlatıp, "Doğrudur ancak bunlar lokal olarak etkiler. Asıl büyük olay, kuraklık yaratması. Volkan patlamaları olağanüstü kuraklığa neden olur. Bu da büyüklüğüne göre değişir.

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Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: Asıl büyük olay diyerek uyardı

Tsunami ve deprem bölgeseldir ama kuraklık tüm dünyayı aynı anda vurur. Kuraklık ise ekonomik kriz, açlık ve savaşlar demektir dedi.Dünyada 120 civarında aktif volkan olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, Bazı volkanlar çok büyüktür. Büyük volkanlar patladığı zaman büyük bir kuraklığa neden olur. 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı patladı. Son 130 yılın en büyük patlamasıydı. Hava sıcaklığı bir anda 0,5 derece düştü ve barajlarımız boşaldı. Türkiye olarak ilk kez Bulgaristan'dan elektrik satın aldık. ABD ve Avrupa, su tasarrufu yönünde önlemler aldı" diye konuştu.

Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: Asıl büyük olay diyerek uyardı

"KURAKLIĞA NEDEN OLUR"

Santorini Adası'ndaki volkanın Pinatubo'dan 15 kat büyük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Doğan Yaşar, şöyle devam etti:

"Batık kent Atlantis'in olduğu yer, Santorini Adası. Buradaki volkan yaklaşık milattan önce 1600'lü yıllarda patlamadan önce ada ticaret merkeziydi. Gerek Karadeniz'den Rusya'dan gerek Mısır ve Akdeniz'den gelen gemiler mallarını orada boşaltıyordu. O dönemin en zengin kentiydi. Tüm para ve ticaret orada dönüyordu.

Santorini Yanardağı patlarsa neler yaşanır? Uzman isim o tehlikeye dikkat çekti: Asıl büyük olay diyerek uyardı

Volkan patlamasından sonra adanın 3'te 1'i sulara gömüldü. Gelen bazı gemiler adayı bulamadı. Sonradan ada batık kent Atlantis'e evrildi. Son 10 bin yılda, Tambora Yanardağı'ndan sonra patlayan en büyük volkan Santorini'dir. Müthiş bir kuraklığa neden olur. Kuraklık ekonomik kriz, açlık ve savaşlar demektir"

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