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Haberler Yaşam Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye'de 10 bölge var!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:21

Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye'de 10 bölge var!

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sonrası bölgede yüzlerce deprem oldu. Santorini Adası çevresinde yoğunlaşan deprem fırtınası sonrası Santorini Yanardağı'nın patlama ihtimalini güçlendi. Uzmanlar, yaşanan depremlerin yanardağdaki volkanik patlama olasılığının artmasından kaynaklandığını vurguladı. Peki dünyadaki aktif volkanik dağlar hangileri? Türkiye'de potansiyel aktif volkanlar var mı? İşte detaylar!

Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye’de 10 bölge var!

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda bölgedeki deprem sayısı 600'ü geçti. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen ve uzmanlar tarafından volkanik nedenlerden kaynaklandığı belirtilen depremler Türkiye'de de hissedilip tedirginliğe neden oldu.

Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye’de 10 bölge var!

Santorini Yanardağı'nın dünya kamuoyuna girmesi ve uzmanların 'patlayabilir' uyarısının ardından dünyadaki aktif volkanik dağlar da merak konusu oldu.

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Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye’de 10 bölge var!

Dünyadaki aktif yanardağlar hangileri?

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Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye’de 10 bölge var!

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Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye’de 10 bölge var!

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