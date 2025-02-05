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Santorini Yanardağı sonrası akıllara geldi: İşte dünyadaki aktif volkanik dağlar! Türkiye'de 10 bölge var!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:21
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sonrası bölgede yüzlerce deprem oldu. Santorini Adası çevresinde yoğunlaşan deprem fırtınası sonrası Santorini Yanardağı'nın patlama ihtimalini güçlendi. Uzmanlar, yaşanan depremlerin yanardağdaki volkanik patlama olasılığının artmasından kaynaklandığını vurguladı. Peki dünyadaki aktif volkanik dağlar hangileri? Türkiye'de potansiyel aktif volkanlar var mı? İşte detaylar!