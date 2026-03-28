Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek
Giriş Tarihi: 28.03.2026 21:33
Türkiye hafta sonuna 'Sarı kodlu' alarm ile girdi. İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28-29 Mart tarihlerinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyardı. Ege ve Akdeniz'den başlayıp Ankara ve Batı Karadeniz'e uzanan yağış hattında metrekareye 60 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. İşte sel, su baskını ve dolu riski altındaki o iller..