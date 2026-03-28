Haberler Yaşam Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek
Giriş Tarihi: 28.03.2026 21:33

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

Türkiye hafta sonuna 'Sarı kodlu' alarm ile girdi. İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28-29 Mart tarihlerinde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyardı. Ege ve Akdeniz'den başlayıp Ankara ve Batı Karadeniz'e uzanan yağış hattında metrekareye 60 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. İşte sel, su baskını ve dolu riski altındaki o iller..

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu haritasında 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İçişleri Bakanlığı da vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısında bulundu.

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

İÇİŞLERİ'NDEN SEL SU BASKINI VE FIRTINA UYARISI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"28 Mart 2026 Cumartesi günü; İzmir ve Manisa illerinin tamamında, Denizli ve Uşak illerinin batı ve güneybatı ilçelerinde, Isparta ilinin güneyinde, Burdur ilinin Bucak ilçesinde ve Antalya ilinin tamamında gerçekleşen yağışlara ek olarak 50-60 kg/m2/gün değerini geçmesi, ayrıca Aydın ve Muğla illerinin tamamında etkili olması beklenmektedir.

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

29 Mart 2026 Pazar günü; Kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

METEOROLOJİ'DEN 11 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mart Pazar günü için Ankara, Bolu, Isparta, Sakarya, Bartın, Düzce, Antalya, Burdur, Kastamonu, Zonguldak, Karabük illerine sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz dışında kalan yerlerin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kayseri'nin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

EGE

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 10°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu dışında Orta Karadeniz bölümünün yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Sarı kodlu alarm verildi! 11 ile kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 60 kilogram yağış düşecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

