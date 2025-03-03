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Haberler Yaşam Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 10:50

Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir seyyar satıcı iftar vakti fırının önünde bekleyenlere pide satmak isteyince fırın sahibiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı

Olay, Pazar günü saat 18.45 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı aracıyla caddedeki fırının önüne geldi.

Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı

Satıcı pide almak için sırada bekleyen vatandaşlara pide satmak istedi.Fırın sahibinin satıcıya tepki göstermesi üzerine 2 kişi arasında tartışma çıktı.

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Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. Fırın sahibi "Sen bunu yapamazsın" diyerek seyyar satıcıya bağırdı.

Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı

Bu sırada vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı
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