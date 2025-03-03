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Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
10:50
Sarıyer’de iftar vakti korkutan anlar: Fırın önünde seyyar satıcıyla fırın sahibi arasında kavga çıktı
Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir seyyar satıcı iftar vakti fırının önünde bekleyenlere pide satmak isteyince fırın sahibiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.