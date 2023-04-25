Haberler Yaşam Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:31

Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

İstanbul'da Şişli'de şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim'in otopsi raporu ortaya çıktı. Tüyler ürperten raporda, Sevim'in kafatası olmak üzere kol ve bacaklarında ölümcül kırıklar olduğu öğrenildi. Otopsi raporuna göre Sevim'in, bu kırıklarla birlikte beyin kanaması ve boğma sonucu öldüğü belirtildi. Şoke eden olayda Seçil Çiftçi'nin, Sevim'in kafasına şişeyle vurduğu, ardından demir çubukla kol ve bacaklarına vurarak kırdığı öğrenildi. Bu darbelerle kendinden geçen Sevim, Çiftçi tarafından kilotlu çorapla boğularak katledildi. Detaylar tüyler ürpertti.