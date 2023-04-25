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Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:31

Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

İstanbul'da Şişli'de şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim'in otopsi raporu ortaya çıktı. Tüyler ürperten raporda, Sevim'in kafatası olmak üzere kol ve bacaklarında ölümcül kırıklar olduğu öğrenildi. Otopsi raporuna göre Sevim'in, bu kırıklarla birlikte beyin kanaması ve boğma sonucu öldüğü belirtildi. Şoke eden olayda Seçil Çiftçi'nin, Sevim'in kafasına şişeyle vurduğu, ardından demir çubukla kol ve bacaklarına vurarak kırdığı öğrenildi. Bu darbelerle kendinden geçen Sevim, Çiftçi tarafından kilotlu çorapla boğularak katledildi. Detaylar tüyler ürpertti.

Yunus Emre KAVAK
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

İstanbul Sancaktepe'de,1 Ocak günü mantar toplayan bir vatandaş ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait ceset buldu. Cesedin kimliğinin belirlenmesiyle, gündemde günlerce konuşulacak bir cinayet ortaya çıkacaktı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda Semih Sevim vücudunun birçok yerinde darp izleri vardı ve dövülerek öldürülmüştü.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

Soruşturmada, Semih Sevim eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şişli'deki evde öldürülen Sevim, Çiftçi ve babası tarafından ceset Sancaktepe'de ormanlık alana atılmıştı. Soruşturmanın ardından Çiftçi ve babası C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

"KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞDUM"
Tutuklanan Seçil Çiftçi verdiği ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini Jandarma ve savcılığa anlattı. Olayın 28 Aralık akşamı meydana geldiğini söyleyen Çiftçi, Sevim'in kendisin tehdit ettiğini iddia etti.

Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde otopsi raporu kan dondurdu: Külotlu çorap, şişe, demir çubuk...

Konuşmak için Şişli'deki evine çağırdığını söyleyen Çiftçi, tartıştığı iddia ettiği Sevim'le boğuştuğunu belirterek "Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum" dedi. Çiftçi, eline geçen sandalyenin demir ayakları ile de Sevim'e defalarca vurduğunu söyledi.

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