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Haberler Yaşam Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 14:40

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

Bu akşam ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Yeşim Salkım yer alıyor. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım Ankara'da doğdu, Kavaklıdere'de büyüdü. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü. İşte Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım hayatı, yaşı ve müzik kariyeri

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım hayatı akşam saatleri itibariyle araştırılacak. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başlamıştır. Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Yonca Evcimik, Yeşim Salkım, Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın yer alıyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım Ankara'da doğdu, Kavaklıdere'de büyüdü. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü.

1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film olan Eşkıya'da Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Babası Dursun Salkım 5 Eylül 2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

Ödülleri

38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001, En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı)

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - 2001, En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı

1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı

ALBÜMLER

Hiç Keyfim Yok (1994)

Ferman (1995)

Yoktan Geliyorum (1997)

Hep Böyle Kal (2000)

Vefa Borcu (2001)

Ayna (2005)

Bazen (2006)

Casablanca (2007) (müzikal albümü)

Sen Nasılsan Öyleyim (2008)

7 (2009)

İstanbul'da Aşk (2010)

Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)

Tekliler ve EP'ler

Sevgilim (1998)

Yuvarlanan Taşlar (2007)

Bambaşka (2009)

Piyango (2011)

Duymayan Kalmasın (2014)

Şehrin Işıkları (2015)

Unutursun Gönlüm (2015)

Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)

Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)

Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)

Katil Uşak (2020)

Niye Hayat (feat. Bade Derinöz) (2021)

Dizi, film müzikleri, düetler ve saygı albümleri

"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)

"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)

"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düet (2001)

"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)

"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)

"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)

"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)

"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)

"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)

"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)

"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)

Derlemelerdeki şarkılar

Hep Böyle Kal - Süper FM Super Hits, Haziran 2002 Universal Müzik Türkiye

Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı 4 CD, Aralık 2006 - DMC

Erguvan - 40 Aşk Şarkısı 3 CD, Şubat 2007 - DMC

Yuvarlanan Taşlar - Pop Mix, Ağustos 2007 - DMC

Deli Mavi - '96 06, Ocak 2008 - Çınar Müzik

Yuvarlanan Taşlar - 100 Türkçe Pop 7 CD, Şubat 2008, DMC

Ne Varsa Bende Var[80's Remix]- Cahide Sayfiye, Ağustos 2008 - Ossi Müzik

Bazen (DVD Klip) - 64 Türkçe Video Klip 2 DVD, Eylül 2008 - DMC

Bazen (DVD Klip), Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı/Video Klip 4 CD + 2 DVD, Mart 2009 - DMC

Nerdeysen - Pop 2010, Şubat 2010 - DMC

Erguvan - Aşkın Son Şarkıları 5 CD, Şubat 2010 - DMC

Yuvarlanan Taşlar - 16 Kadın Söylüyor, Mart 2010 - Sony Müzik

Erguvan - Türk Pop Müziğinin Son 10 Yılında Dmc Şarkıları, Ağustos 2010 - DMC

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