Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

Ödülleri
38. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001, En İyi Kadın Oyuncu (Şarkıcı)
Magazin Gazetecileri Derneği tarafından MGD Altın Objektif Ödülleri - 2001, En İyi Pop Müzik Kadın Yıldız
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının en iyi Pop Kadın Şarkıcısı
1.Kral TV Video Müzik Ödülleri - 1994'ün En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı Adaylığı
ALBÜMLER
Hiç Keyfim Yok (1994)
Ferman (1995)
Yoktan Geliyorum (1997)
Hep Böyle Kal (2000)
Vefa Borcu (2001)
Ayna (2005)
Bazen (2006)
Casablanca (2007) (müzikal albümü)
Sen Nasılsan Öyleyim (2008)
7 (2009)
İstanbul'da Aşk (2010)
Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)
Tekliler ve EP'ler
Sevgilim (1998)
Yuvarlanan Taşlar (2007)
Bambaşka (2009)
Piyango (2011)
Duymayan Kalmasın (2014)
Şehrin Işıkları (2015)
Unutursun Gönlüm (2015)
Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)
Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)
Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)
Katil Uşak (2020)
Niye Hayat (feat. Bade Derinöz) (2021)
Dizi, film müzikleri, düetler ve saygı albümleri
"Ateş Dansı" dizi jeneriği (1998)
"Veda Busesi", Fosforlu Cevriye filmi için kaydedilmiş Türk Sanat Müziği şarkıları (2000)
"Tren" - Of Deli Gönül - Tarık11 Kasım 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düet (2001)
"Rüya" - Yadigar - Melih Kibar (2001)
"Gizli Aşk Bu" - Şarkıcı (2001)
"Sen Kimseyi Sevemezsin" - Şarkıcı (2001)
"Seher Vakti Kalkan Kervan" - Seher Vakti dizi müziği (2005)
"Kilit" - Her Devrin Devleri - Selçuk Ural düeti (2010)
"Ama Sen Yoksun" - Sihirli Değnek - Salim Dündar düeti (2011)
"Üç Kalp" - Keşke Burada Olsaydın - Kürşat Başar (2012)
"Uykusuz Her Gece" - Fikret Şeneş Şarkıları - Fikret Şeneş (2019)
Derlemelerdeki şarkılar
Hep Böyle Kal - Süper FM Super Hits, Haziran 2002 Universal Müzik Türkiye
Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı 4 CD, Aralık 2006 - DMC
Erguvan - 40 Aşk Şarkısı 3 CD, Şubat 2007 - DMC
Yuvarlanan Taşlar - Pop Mix, Ağustos 2007 - DMC
Deli Mavi - '96 06, Ocak 2008 - Çınar Müzik
Yuvarlanan Taşlar - 100 Türkçe Pop 7 CD, Şubat 2008, DMC
Ne Varsa Bende Var[80's Remix]- Cahide Sayfiye, Ağustos 2008 - Ossi Müzik
Bazen (DVD Klip) - 64 Türkçe Video Klip 2 DVD, Eylül 2008 - DMC
Bazen (DVD Klip), Erguvan - 64 Türkçe Pop Şarkı/Video Klip 4 CD + 2 DVD, Mart 2009 - DMC
Nerdeysen - Pop 2010, Şubat 2010 - DMC
Erguvan - Aşkın Son Şarkıları 5 CD, Şubat 2010 - DMC
Yuvarlanan Taşlar - 16 Kadın Söylüyor, Mart 2010 - Sony Müzik
Erguvan - Türk Pop Müziğinin Son 10 Yılında Dmc Şarkıları, Ağustos 2010 - DMC