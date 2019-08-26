Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler
Şaşırtan rakamlar! En çok Türk hangi ülkede yaşıyor? İşte Türklerin yaşadığı ülkeler
Yurt dışında yaşyan Türkler'in sayısı oldukça fazla. Peki, hangi ülkede ne kadar Türk yaşıyor biliyor musunuz? Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin sayısını gösteren bir liste hazırladık. Butan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi. İşte 2019 yılı itibariyle sayılarla Türklerin yaşadığı ülkeler...
Giriş Tarihi: 26.08.2019
09:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019
09:57