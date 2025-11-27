Haberler
Savunması hakimi bile çileden çıkarttı! 3 yaşındaki kızını tekmeleyen cani baba hakkında karar
Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:08
İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını apartman merdivenlerinde tekmeleyerek düşürdüğü iddiasıyla yargılanan baba Turgay T., hakim karşısına çıktı. Kızına tekme atmadığını öne süren baba, "Ben sadece ayağımı uzattım o merdivenlerden yuvarlandı" dedi. Mahkeme hakimini bile sinirlendiren Turgay T.'nin cezası belli oldu.