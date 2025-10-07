Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Saygı İle İlgili Sözler – Filozoflardan, Şairlerden, Yazarlardan Edep ve Saygı Sözleri
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:54

Saygı İle İlgili Sözler – Filozoflardan, Şairlerden, Yazarlardan Edep ve Saygı Sözleri

Saygı, insan ilişkilerinin temel taşıdır. Hayatta karşılıklı anlayış, hoşgörü ve nezaketin önemi, sadece sosyal bir gereklilik değil, aynı zamanda ruhun olgunluğunu gösterir. Saygı ile ilgili sözler, hem insanlara yaklaşımımızı şekillendirir hem de toplumsal uyumu güçlendirir; kimi zaman nezaketin gücünü, kimi zaman ise edep ve ölçülülüğün değerini ortaya koyar. İşte en anlamlı, kısa ve uzun saygı sözleri ile edep, hoşgörü ve insan ilişkileri üzerine ders niteliği taşıyan alıntılar…

Gerçek saygı, sadece sözle değil, davranışla, anlayışla ve hoşgörüyle ortaya çıkar. Her gösterilen incelik, insan ilişkilerinde köprüler kurar; her nazik davranış, güven ve sevgiye açılan kapıdır. Kimi sözler saygının önemini hatırlatır, kimi sözler insan ilişkilerini derinleştirir, kimi sözler de inceliğin ve edebin gücünü gösterir. İşte saygının ve edepli davranışın önemini anlatan, filozoflardan, şairlerden ve yazarlardan derlenen en anlamlı sözler…

FİLOZOFLARDAN SAYGI SÖZLERİ

"Saygı, insanın kendisine ve başkasına verdiği değerin göstergesidir." – Konfüçyüs

"Başkalarına saygı duymak, insan olmanın ilk şartıdır." – Aristoteles

"Saygı, sevginin sessiz bir ifadesidir." – Immanuel Kant

"Gerçek büyüklük, başkalarına saygı göstermekle ölçülür." – Dalai Lama

SAYGI VE EDEP ÜZERİNE DERİN SÖZLER

"Saygı, söylenen sözden çok, susulan sözlerde saklıdır."

"Edep, başkasının kalbini kırmamak için gösterilen sessiz güçtür."

"Bir insanı küçümsemek kolaydır; büyütmek, saygıyla bakmayı gerektirir."

"Saygı, karşındakine değil, önce kendine duyduğun değerle başlar."

"Edep, ne kadar bildiğini değil, ne kadar anlayışlı olduğunu gösterir."

EDEP VE SAYGI ÜZERİNE GENEL SÖZLER

"Saygı, kazanmakla değil, göstermekle büyür."

"Edep, insanın iç dünyasının dışa yansıyan zarafetidir."

"Başkasını kırmadan, kendini ifade edebilmek saygının en güzel göstergesidir."

"Saygı, hem alınan hem verilen bir değerdir."

ŞAİRLERDEN SAYGI SÖZLERİ

"Saygı, kalbin sessiz şarkısıdır; yükselen sesler değil, duruş önemlidir." – Nazım Hikmet

"Bir insanı yüceltmenin yolu, ona saygı göstermektir." – Mevlânâ

"Edep ve saygı, insanın ruhunu güzelleştirir." – Fuzûlî

"Saygı, bir sözden çok davranışta gizlidir." – Cemal Süreya

YAZARLARDAN SAYGI SÖZLERİ

"Saygı, insan ilişkilerinin en sağlam köprüsüdür." – Lev Tolstoy

"Küçük bir saygı, büyük bir dostluk yaratır." – Victor Hugo

"Karşındakine saygı göstermeden, kendine saygı gösteremezsin." – Antoine de Saint-Exupéry

"Saygı, kelimelerle değil, tutum ve davranışlarla ifade edilir." – Paulo Coelho