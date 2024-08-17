Giriş Tarihi: 17.08.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
17:27
Sayısal Loto sonuçları 17 Ağustos 2024: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Haftanın son çılgın sayısal loto çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar MPİ ekranında belli oluyor. Devreden büyük ikramiye 172.230.352 için çekiliş topları noter huzurunda dönüyor. İşte, 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...