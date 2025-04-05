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Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
18:09
Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 tarihi ile takibe alındı. Kazandıran numaraların yanı sıra joker ve süperstar da bilet sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Büyük ikramiyeyle birlikte bilinen numara sayısı kadar ikramiye kazanmak da mümkün. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı: