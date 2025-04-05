Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 18:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 18:09

Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 tarihi ile takibe alındı. Kazandıran numaraların yanı sıra joker ve süperstar da bilet sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Büyük ikramiyeyle birlikte bilinen numara sayısı kadar ikramiye kazanmak da mümkün. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı:

Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri hız kazanıyor. Şanslı numaralar bir bir ekranlara yansırken şans oyunu severler ekran başında yerlerini alıyor. Milli Piyango Online üzerinden yürüyen süreç takip ediliyor. İşte, 5 Nisan 2025 Sayısal Loto sorgulama ekranı:

Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 5 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 5 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 5 Nisan 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.