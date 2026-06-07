Sayısal Loto sonuçları 6 Haziran 2026 sorgulama: MPİ Online ile Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar!

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI: SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu özel oyunda kazanma kombinasyonları oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Küreden çekilen 6 ana şanslı numaranın yanı sıra, bir adet "Joker" ve bir adet "SüperStar" numarası da ikramiye gruplarını doğrudan etkiliyor. Oynadığınız kolon içerisindeki numaralardan en az 2, en fazla ise 6 tanesini doğru tahmin etmeniz durumunda farklı oranlarda nakit ödül almaya hak kazanıyorsunuz. 6 doğru numarayı eksiksiz tutturan kişi ise devasa büyük ikramiyenin tek sahibi oluyor.