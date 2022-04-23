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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 23.04.2022 19:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 19:40

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin çılgın büyük ikramiye tutarları kazandığı, kazandıran numaralarının Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV Canlı yayınında belirlendiği "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 52 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla birlikte şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 52 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponları MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 NİSAN)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile şanslı numaralarla 23 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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