Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin çılgın büyük ikramiye tutarları kazandığı, kazandıran numaralarının Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV Canlı yayınında belirlendiği "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 52 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ile 23 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.