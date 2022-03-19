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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 21:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 21:47

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belli olan "MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları" bugün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli oldu. 14 Şubat'ta yapılan canlı çekilişte şanslı numaraları doğru tahmin eden 1 kişiye 130 Milyon TL kazandıran oyunda peş peşe gelen devirlerle yeni büyük ikramiye tutarı 36 Milyon Türk Lirası'na ulaştı. Bu çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler ise Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango Online üzerinden yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 36 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 MART)

Milli Piyango Online ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı bilgiler;

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 20 - 23 - 9 - 86 - 25 - 22 - 2 (JOKER)

Süper Star Numarası: 82

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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