6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belli olan "MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları" bugün Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli oldu. 14 Şubat'ta yapılan canlı çekilişte şanslı numaraları doğru tahmin eden 1 kişiye 130 Milyon TL kazandıran oyunda peş peşe gelen devirlerle yeni büyük ikramiye tutarı 36 Milyon Türk Lirası'na ulaştı. Bu çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler ise Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 19 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.