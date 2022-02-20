Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün yeniden çekilerek 23 Milyon TL'lik büyük ikramiye'nin sahibini bulmak için duyurulacak. Bugün (19 Şubat 2022 Cumartesi) gerçekleştirilen MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler detayları öğrenmek amacıyla "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

19 ŞUBAT MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama sayfası detayları şöyle;