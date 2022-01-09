6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin çılgın büyük ikramiye tutarını kazandığı, haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Sayısal Loto sonuçları" Bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 112 Milyon Türk Lirası'nı kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "8 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor. Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.