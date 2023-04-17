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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 21:43 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 22:25

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün yapılan ve devreden büyük ikramiyenin 160 milyon TL olduğu çekiliş için geri sayım sona erdi. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Akabinde gözler 17 Nisan 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından binlerce şans oyunu sever ''Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango (MPİ) 17 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada üç gün düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Devreden ikramiyenin 160 milyon TL olduğu haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar için gözler MPİ canlı yayınına çevirdi. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu severler "17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Nisan 2023 Son dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

17 NİSAN 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 17 Nisan 2023 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini aldı. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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