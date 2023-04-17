SAYISAL LOTO sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 17 Nisan 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bugün yapılan ve devreden büyük ikramiyenin 160 milyon TL olduğu çekiliş için geri sayım sona erdi. Haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Akabinde gözler 17 Nisan 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran rakamlara çevrildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından binlerce şans oyunu sever ''Bugünkü Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango (MPİ) 17 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...