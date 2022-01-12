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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 12.01.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 19:48

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto sonuçları bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen haftanın ikinci çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu sevenler ise Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 12 Ocak Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çarşamba akşamı kazandıran numaralar belli olacak. Haftanın üç günü düzenlenen çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası ile şanslı numaralara ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları!

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 OCAK 2022

12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saatler 21:30'u gösterdiğinde Milli Piyango TV canlı yayınında ilan edilecek.

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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.. Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online ile 12 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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