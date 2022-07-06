"Sayısal Loto sonuçları" 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlere çılgın büyük ikramiye tutarları dağıtmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar 90 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarını kazanma umuduyla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 6 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.