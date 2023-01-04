Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 04.01.2023 20:36 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 20:36

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 77 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibini bulmak adına Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirleniyor. Çılgın Sayısal Loto'yu büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine giderek oynayanlar şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 77 Milyonu aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 OCAK)

Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

SON DAKİKA