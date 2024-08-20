Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

GÜVEN İLİŞKİSİ

Erzan'ın "Hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız heba olmasın, değerlendirelim" gibi sözler söylediğini, altında kötü bir amaç aramadığını ve kendisinin de "Siz daha iyi bilirsiniz. Öyle daha iyi olacaksa o şekilde hareket edelim" şeklinde karşılık verdiğine değindi. Terim ayrıca Erzan'ın hiçbir zaman fondan bahsetmediğini söyledi. Terim, "Seçil Hanım ile ilgili soru soranlara onun iyi ve ilgili bir bankacı olduğunu söylerdim. Çok sonra öğrendim ki benim haberim olmadan, etrafımdaki birçok kişiden para istemiş bazılarından da paralar almış. Ayrıca yakın aile dostlarımızdan da almış hatta daha fazla alınması için uğraşmış. Ben bunları çok sonra öğrendim" dedi.

