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Giriş Tarihi: 20.08.2024 17:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:41

Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Erzan'ın davasına 'müşteki' olarak eklene Fatih Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi. Terim, bahsi geçen fondan haberi olmadığını, Erzan'a şube müdür olması nedeniyle güvendiğini söyledi.

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

Teknik Direktör Fatih Terim bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat ile ifade verdi. Yaklaşık 5 sayfalık ifade veren Terim 2016 yıllarında Seçil Erzan'ı şube müdürü olması sebebiyle tanıştığını, özel müşteri muamelesi gördüğünü ve bu şekilde devam ettiğini söyledi. Terim, banka bölge müdürü Sermin Hanım'ın ofisine gelerek Seçil Erzan'ın en iyi banka şube müdürleri arasında olduğunu söylediğini bu sebeplerden güvendiğinden bahsetti.

Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

"HİÇ OKUMA İHTİYAÇ DUYMADAN İMZALARDIM"
Bankanın özel müşterisi olarak en ufak bankacılık işlemlerini dahi Erzan'a yaptırdığını belirten Fatih Terim, "15-20 senedir para yatırma ve çekme işlemleri ile imzalanacak belgeler banka çalışanlarının bulunduğum yere gelmesi ile yapılmıştır. Seçil Erzan bizzat kendisi gelip, kimi zaman Florya tesislerinde herkesin içinde, kimi zaman evimde toplu olarak getirdiği belgeleri bana imzalatırdı. Hiç okuma ihtiyacı duymadan imzalardım" dedi.

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Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

"GÜVENSİZ YAŞANMAZ"
Teknik isim "Ben banka tarafından oluşturulan güven ve bankanın bana gösterdiği kişi olduğu için Seçil Erzan'a özel bankacım olarak güvendim. Ben hayatım boyunca bütün ilişkilerimi güven üzerine kurdum, benim yaşantım hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak güvensiz yaşanmaz" şeklinde ifadesine devam etti.

Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

GÜVEN İLİŞKİSİ
Erzan'ın "Hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız heba olmasın, değerlendirelim" gibi sözler söylediğini, altında kötü bir amaç aramadığını ve kendisinin de "Siz daha iyi bilirsiniz. Öyle daha iyi olacaksa o şekilde hareket edelim" şeklinde karşılık verdiğine değindi. Terim ayrıca Erzan'ın hiçbir zaman fondan bahsetmediğini söyledi. Terim, "Seçil Hanım ile ilgili soru soranlara onun iyi ve ilgili bir bankacı olduğunu söylerdim. Çok sonra öğrendim ki benim haberim olmadan, etrafımdaki birçok kişiden para istemiş bazılarından da paralar almış. Ayrıca yakın aile dostlarımızdan da almış hatta daha fazla alınması için uğraşmış. Ben bunları çok sonra öğrendim" dedi.

Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım

1.5 YILDIR BU ANI BEKLİYORDU
1.5 senedir konuşmak istediğini ancak devam eden yargı sürecine olan saygısından dolayı bugünü beklediğini vurgulayan Fatih Terim, "Finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım'ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi" diyerek tek bir insanı dahi bahsi geçen fona dahil etmediğini kaydetti.

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