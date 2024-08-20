Giriş Tarihi: 20.08.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
17:41
Seçil Erzan davasında Fatih Terim ‘müşteki’ olarak ifadesini verdi: Neler yaptığını duyunca şaşırdım
Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Galatasaraylı kaleci Muslera'nın da aralarında olduğu futbolcuları ve iş adamlarını özel fon vaadiyle kandırdı. Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Erzan'ın davasına 'müşteki' olarak eklene Fatih Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi. Terim, bahsi geçen fondan haberi olmadığını, Erzan'a şube müdür olması nedeniyle güvendiğini söyledi.