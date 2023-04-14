Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

14 Mayıs seçimleri için son bir ayın içerisine girilirken seçim anket sonuçları araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde partilerin milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi. Buna göre 28. Dönem milletvekili genel seçimine AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti başta olmak üzere 26 parti katılacak. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasında gerçekleşecek. Hal böyleyken Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları son dakika verileri araştırılmaya başlandı. Seçmene yöneltilen ''Kime oy vereceksiniz?'' sorusu ile partilerin oy oranları hesaplandı. Peki, son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti, fark yüzde kaç? İşte, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları son durum...