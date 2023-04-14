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Giriş Tarihi: 14.04.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 07:56

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

14 Mayıs seçimleri için son bir ayın içerisine girilirken seçim anket sonuçları araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde partilerin milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edildi. Buna göre 28. Dönem milletvekili genel seçimine AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti başta olmak üzere 26 parti katılacak. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasında gerçekleşecek. Hal böyleyken Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları son dakika verileri araştırılmaya başlandı. Seçmene yöneltilen ''Kime oy vereceksiniz?'' sorusu ile partilerin oy oranları hesaplandı. Peki, son seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti, fark yüzde kaç? İşte, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları son durum...

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

Seçim anketi sonuçları son dakika verileri Türkiye Genel Seçimlerine bir ay kala gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları son durum merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy pusulasında yerini alırken siyasi partilerin milletvekili aday listeleri de açıklandı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bünyesinde mesai yoğun olarak devam ederken seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Seçim anketleri ile partilerin oy oranları güncel durum ortaya çıktı. İşte, son seçim anket sonuçları 2023 güncel veriler…

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARINDA ÇARPICI VERİLER!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

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Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz.

Seçim anket sonuçları 2023 son dakika verileri: 30 gün kaldı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti?

GENAR SEÇİM ANKET SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

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