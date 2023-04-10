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Haberler Yaşam Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 01:30

Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi oy oranları son dakika araştırılmaya devam ediyor. 14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri için geri sayın başlarken YSK ile 28. Dönem milletvekili aday listeleri paylaşıldı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın isimlerinin yer alacağı oy pusulası da hazırlanıyor. Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç gibi sorular yanıt arıyor. En çok araştırılan Ak Parti ve CHP oyları Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları üzerinde etkili olacak. Peki, 2023 seçim anketi oy oranları nasıl? İşte, son veriler…

Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi sonuçları 2023 gündemdeki yerini koruyor. Milletvekili listelerinin açıklanması ardından veriler detaylı inceleniyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu, 26 partinin aday listesini paylaştığını açıkladı. İşte, seçim anketi oy oranları son dakika

Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARINDA ÇARPICI VERİLER!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

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Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz

Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

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