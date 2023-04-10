Seçim anketi oy oranları son dakika yayında! İlk turda flaş sonuç! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi oy oranları son dakika araştırılmaya devam ediyor. 14 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri için geri sayın başlarken YSK ile 28. Dönem milletvekili aday listeleri paylaşıldı. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın isimlerinin yer alacağı oy pusulası da hazırlanıyor. Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç gibi sorular yanıt arıyor. En çok araştırılan Ak Parti ve CHP oyları Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları üzerinde etkili olacak. Peki, 2023 seçim anketi oy oranları nasıl? İşte, son veriler…