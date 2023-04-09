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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:38

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

64 milyonu aşkın vatandaş 14 Mayıs 2023 tarihinde 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Türkiye genel seçimlerine sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri ise seçim anket sonuçları oldu. Seçmenin anketlerde verdiği yanıtlar ile partilerin oy oranları güncel durum ortaya çıktı. Çeşitli kurumlar tarafınca yayınlanan anket sonuçları, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkını gözler önüne serdi. Peki, 2023 Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri ile seçmenin kararı…

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

Seçim anketi sonuçları son dakika verileri milyonlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım devam ederken partilerin oy oranları ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı araştırılıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl sorusu yanıt arıyor. Peki, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç? İşte, Son seçim anket sonuçları 2023 ile partilerin oy oranları güncel veriler…

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz.

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Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

CHP'YE İYİ PARTİ DARBESİ!

GENAR başkanı Ali İhsan Aktaş 6'lı masa oluşurken CHP'nin oy oranının yüzde 26 seviyesinde İYİ Parti'nin ise yüzde 14 seviyesinde olduğunu aktardı.

Ancak o dönemde Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi oy oranını 12 buçuklara düşürdüğünü aktaran Aktaş, daha sonra oranın 13'leri bulduğunu aktardı.

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