Seçim anketi sonuçları 2023 verileri: 34 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde?

64 milyonu aşkın vatandaş 14 Mayıs 2023 tarihinde 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecek. Türkiye genel seçimlerine sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri ise seçim anket sonuçları oldu. Seçmenin anketlerde verdiği yanıtlar ile partilerin oy oranları güncel durum ortaya çıktı. Çeşitli kurumlar tarafınca yayınlanan anket sonuçları, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkını gözler önüne serdi. Peki, 2023 Seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? İşte, seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri ile seçmenin kararı…