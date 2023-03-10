Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için geri sayım başladı. 2023 Türkiye seçim tarihi son dakika gelişmeleri oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler tarafından yakın takibe alındı. ''Seçim ne zaman yapılacak, tarih kesinleşti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Bugün alınacak kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, Seçim kararı ne zaman açıklanacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...