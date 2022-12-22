Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan yarışması Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri tek tek açıklıyor. Ilıcalı'nın son paylaşımına göre, şimdilerde Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler de Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alacak. Bu gelişme sonrası Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında soruları yarışmanın sıkı takipçilerinin gündeminde yer aldı. Peki, Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Seçkin Piriler hakkında ayrıntılı bilgiler.