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Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:32

Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek oy verme hakkını kullanacak. 20 Mart'ta askıya çıkan adrese dayalı seçmen listeleri, 2 Nisan'da indirilmişti. Henüz seçmen kayıtlarını incelememiş olan vatandaşlar ise bu noktada seçmen kağıdını nasıl alacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, seçmen kağıdı nasıl alınır, zorunlu mu, nerede oy kullanacağım? İşte, YSK ve e-Devlet yurt içi seçmen sorgulama ekranı 2023…

Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

Seçmen kağıdı nasıl alınır, zorunlu mu, nerede oy kullanacağım soruları gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine sayılı günler kala partilerin seçim mesaisi yoğunlaştı. Oy kullanacak vatandaşlar ise YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası için araştırmalara başladı. Muhtarlık seçmen listelerinin askıdan indirilmesinin ardından seçmen kağıdı evraklarının gönderilmesi bekleniyor. Bu noktada oy kullanacakları sandıkları öğrenmek isteyenler seçmen kağıdı nasıl alınır, zorunlu mu, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım sorularına yanıt arıyor. İşte, YSK ve e-Devlet ekranı ile adrese dayalı seçmen kaydı sorgulama 2023.

Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, kayıtlı oldukları il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Başvuru sırasında, seçmenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve seçmenlik durumunu gösteren belgeler istenebilir.

Ayrıca YSK internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden de nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler

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Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

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Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz ya da aşağıdaki linke tıklayarak e-Devlet'ten giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurması gerekiyor.

Bu sayfada yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz görüntülenir. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

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