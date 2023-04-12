Haberler Yaşam Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet/YSK 2023: 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:32

Seçmen kaydı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek oy verme hakkını kullanacak. 20 Mart'ta askıya çıkan adrese dayalı seçmen listeleri, 2 Nisan'da indirilmişti. Henüz seçmen kayıtlarını incelememiş olan vatandaşlar ise bu noktada seçmen kağıdını nasıl alacaklarını sorgulamaya başladı. Peki, seçmen kağıdı nasıl alınır, zorunlu mu, nerede oy kullanacağım? İşte, YSK ve e-Devlet yurt içi seçmen sorgulama ekranı 2023…