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Haberler Yaşam Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?
Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 12:39

Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

Seçim tarihi resmi olarak duyurulurken oy kullanacak vatandaşlar seçmen kaydı sorgulama ekranı için araştırmalara başladı. 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2023 seçimleri için muhtarlık seçmen listelerinin belli olmasının ardından seçmen kağıdı evraklarının gönderilmesi bekleniyor. Bu kapsamda muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama ekranına ulaşarak oy kullanacakları sandıkları öğrenmek istiyor. İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası.

Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden araştırılıyor. 2023 seçim tarihi açıklanırken 13. Cumhurbaşkanı adayları da belli oldu. Bunun üzerine, oy kullanma hakkını ve görevini ifa etmek isteyen vatandaşlar muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda e-Devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı da inceleniyor. İşte seçmen kağıdı ve listelerinin belli olacağı tarih ile e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı!

Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

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Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK seçmen kaydı sorgulama ekranında T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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