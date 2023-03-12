Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

Seçim tarihi resmi olarak duyurulurken oy kullanacak vatandaşlar seçmen kaydı sorgulama ekranı için araştırmalara başladı. 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2023 seçimleri için muhtarlık seçmen listelerinin belli olmasının ardından seçmen kağıdı evraklarının gönderilmesi bekleniyor. Bu kapsamda muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama ekranına ulaşarak oy kullanacakları sandıkları öğrenmek istiyor. İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası.