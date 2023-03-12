Seçmen Kaydı Sorgulama Ekranı e-Devlet | Muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden araştırılıyor. 2023 seçim tarihi açıklanırken 13. Cumhurbaşkanı adayları da belli oldu. Bunun üzerine, oy kullanma hakkını ve görevini ifa etmek isteyen vatandaşlar muhtarlık seçmen listeleri ne zaman açıklanacak, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda e-Devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı da inceleniyor. İşte seçmen kağıdı ve listelerinin belli olacağı tarih ile e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı!