SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

SED YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.

Yani ailelere ve çocuklarına maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde yapılıyor.

Geçici ekonomik destek; yılda bir ya da iki sefer yapılırken, süreli ekonomik destek ise belirli bir süre için her ay yapılıyor.

Çocukların ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları, beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmetini de içeriyor.

Psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti dahilinde çocuklar; iş ve meslek edinebilmeleri adına İş-Kur'a ya da meslek kurslarına yönlendiriliyor yani kayıt ettiriliyorlar.

Aynı zamanda çocuklara aile içi sorunların çözümlenmesi, okula uyumlu bir şekilde devam edebilmeleri, kriz durumunda sorunları yöneltebilmeleri vb. konularda da psiko-sosyal destek veriliyor.

SED yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklara önerilebiliyor.