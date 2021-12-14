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Haberler Yaşam SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:09

SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen SED yardımı, ihtiyacı olan ailelerin çocuklarının kendilerine bakabilecek seviyeye gelene kadar ailelerine yapılan ekonomik ve sosyal destek olarak biliniyor. Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan SED yardımının Aralık ayı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde yapılmaktadır. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan SED yardımı Aralık ayı ödemeleri bekleniyor. Bu kapsamda; "SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu ile ilgili bilgiler.

SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

SED YARDIMI ÖDEMELERİ

SED yardımı, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

SED yardımı her ayın ikinci haftasına hak sahiplerine ödenir. SED yardımı ödemeleri e Devlet "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

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SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

SED ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

SED YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.

Yani ailelere ve çocuklarına maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde yapılıyor.

Geçici ekonomik destek; yılda bir ya da iki sefer yapılırken, süreli ekonomik destek ise belirli bir süre için her ay yapılıyor.

Çocukların ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları, beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmetini de içeriyor.

Psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti dahilinde çocuklar; iş ve meslek edinebilmeleri adına İş-Kur'a ya da meslek kurslarına yönlendiriliyor yani kayıt ettiriliyorlar.

Aynı zamanda çocuklara aile içi sorunların çözümlenmesi, okula uyumlu bir şekilde devam edebilmeleri, kriz durumunda sorunları yöneltebilmeleri vb. konularda da psiko-sosyal destek veriliyor.

SED yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklara önerilebiliyor.

SED yardımı ne zaman yatacak? Aralık ayı SED ödemeleri hesaplara yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?
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