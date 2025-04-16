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Haberler Yaşam SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:53

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklemesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. Nisan ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hak sahipleri 2025 nisan SED ödemelerini sorgulamaya başladı. Konuya dair beklenen açıklama Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, geçici maddi zorluk yaşayan ailelere yönelik sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının Nisan ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Konuya ilişkin açıklama Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Peki, SED yardımı nereden sorgulanır?

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?

NİSAN AYI SED YARDIMI YATTI MI?
Nisan ayı SED yardımı ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı sorgulanmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?

KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?

2025 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı nisan ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI: Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplara yattı mı, nereden sorgulanır?
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